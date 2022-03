YLBHI Sentil Putusan Hakim yang Memvonis Bebas Dua Polisi Penembak Anggota FPI: Ada yang Janggal

PIKIRAN RAKYAT – Majelis hakim PN Jaksel memutuskan memvonis bebas dua polisi terdakwa penembakan empat anggota FPI. Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Mohammad Yusmin Ohorella lepas dari tuntutan hukum meskipun keduanya terbukti telah menembak para korban hingga tewas.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai putusan majelis hakim seharusnya mempertimbangkan temuan Komnas HAM.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur berpendapat bahwa putusan hakim cukup banyak bertumpu pada kesaksian dua terdakwa polisi, sehingga vonisnya dinilai janggal.

“Hakim harusnya out of the box (kreatif atau keluar dari kebiasaan-kebiasaan, red). Dia harusnya punya pertimbangan untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya Komnas HAM,” kata Isnur saat dihubungi di Jakarta.

Oleh karena itu, Isnur mendorong jaksa untuk menindaklanjuti putusan majelis hakim PN Jaksel yang memvonis bebas dua terdakwa polisi itu.

“Kami melihat ada yang janggal di proses ini, tentu ini perlu dicek lagi oleh jaksa, sejauh mana jaksa melakukan penuntutan di ruang sidang. Kami mempertanyakan proses putusan ini,” kata Isnur, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Dia mengingatkan putusan yang diambil majelis hakim bisa jadi preseden buruk untuk penegakan hukum ke depannya. Salah satu yang dipertanyakan adalah keterangan terdakwa menjadi salah satu rujukan utama majelis hakim dalam membuat putusan.

Sebelumnya, majelis hakim menyampaikan dalam amar putusannya bahwa Fikri dan Yusmin tidak dapat dipidana dan harus dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.