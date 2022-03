Harga Minyak Goreng Makin Mahal usai HET Dicabut, DPR: Mendag Berpihak ke Pengusaha

PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyoroti dicabutnya kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.

Dia turut mengkritisi Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dengan menyebutnya justru berpihak pada pengusaha, bukannya masyarakat.

HET minyak goreng tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 yang berlaku sejak 1 Februari 2022.

Dalam aturan tersebut, HET minyak goreng curah ditetapkan Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter.

Baca Juga: China Naikkan Harga Bensin dan Solar, Indonesia Masih Mengkaji

"Pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 itu menunjukkan bahwa keberpihakan menteri perdagangan bukan kepada rakyat, tapi kepada pengusaha," katanya pada Jumat, 18 Maret 2022.

Setelah HET dicabut, harga minyak goreng di pasaran kian melonjak naik. Pasalnya, harga minyak goreng kini disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Untuk membeli minyak goreng kemasan 2 liter saja, masyarakat perlu merogoh kocek hingga Rp50 ribu.

Baca Juga: Daftar Alat yang Dipakai Menyiksa Penghuni Kerangkeng Manusia di Langkat, dari Batu hingga Alat Kejut Listrik

Menurut Dasco, Permendag tersebut hanyalah 'macan kertas', sehingga dinilainya bukanlah solusi yang tepat untuk persoalan minyak goreng.