Indra Kenz Tersudut, Bareskrim Polri Kini Gandeng Kepolisian Luar Negeri guna Ungkap Dalang Binomo

PIKIRAN RAKYAT - Bareskrim Polri kini tengah mengejar dan mengungkap dalang di balik trading binary option aplikasi Binomo.

Awal kasus tersebut mencuat usai influencer Indra Kenz atau Indra Kesuma ditangkap dan dijadikan tersangka atas kasus dugaan penipuan investasi ilegal.

Penyidik bahkan berencana menggandeng polisi luar negeri untuk melacak dalang di balik Binomo.

Polisi luar negeri tersebut adalah, Amerika Serikat (AS), Singapura, Inggris, hingga Turki.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan akan melakukan kerja sama Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) dalam berkomunikasi terkait pelacakan dengan polisi luar negeri.

"(Komunikasi) sudah dilakukan melalui be to be police to police," katanya, dikutip dari PMJ News.

Akan tetapi, penyidik mengungkapkan dugaan penghilangan barang bukti secara disengaja oleh Indra Kenz. Dia menyatakan sejumlah alat komunikasi seperti ponsel dan komputer hilang saat hendak disita.

