Menristek Prediksi Harga Vaksin Covid-19 Akan Melonjak Tinggi Setelah Ditemukan

PIKIRAN RAKYAT - Setiap negara kini berlomba menciptakan vaksin virus corona. Diperkirakan harga vaksin nantinya akan melonjak tinggi begitu ditemukan.



Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro memperkirakan harga vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh perusahaan dari berbagai negara akan sangat mahal.

Hal itu mengingat permintaan tinggi dengan suplai vaksin yang saat ini belum mencukupi.

Baca Juga: Mitos atau Fakta, Simak Penjelasan Mengenai Penggunaan Handphone di SPBU Bisa Menyebabkan Kebakaran



Hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia yang perlu mengimunisasi paling tidak 130 juta penduduk (setengah populasi) hingga 170 juta penduduk (dua per tiga populasi).



"Saya yakin meskipun nanti ada beberapa perusahaan yang menemukan vaksin, meskipun mereka mengklaim bisa memproduksi satu miliar ampul setahun. Kalau Bio Farma itu ratusan juta kapasitas produksinya setahun. Tidak ada jaminan Indonesia akan langsung bisa mendapatkan,” katanya, Selasa, 9 Juni 2020 petang.



Kalaupun Indonesia bisa membeli langsung, ada kemungkinan harganya tidak bisa harga yang normal.

Baca Juga: Libur Kompetisi, Dua Penggawa Persebaya Surabaya Resmi Miliki Peran Baru sebagai Ayah

Dalam kondisi pandemik dimana hukum demand dan supply yang normal tidak bisa karena sisi demand luar biasa besar, sisi supply sangat terbatas.



“Kita bisa bayangkan kalau hanya membeli, maka harganya itu bisa melonjak. Apalagi kalau terlambat dalam membeli," ujarnya.



Bambang mengatakan, saat ini tim pengembangan vaksin nasional sedang dibentuk yang beranggotakan seluruh kementerian yang terkait secara langsung dalam pengembangan vaksin. Anggotanya tidak hanya Kemenristek/BRIN tapi juga mengikutsertakan Kementerian BUMN; Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian.

Baca Juga: Warung Pecel Lele di Jalan Buah Batu Dilahap Api Setelah Terjadi Kebocoran Gas



Berbagai kementerian itu punya peran masing-masing. Nantinya yang imunisasi adalah Kemenkes. Kementerian Luar Negeri bertugas dalam hal diplomasi vaksin. Kementerian Perindustrian memproduksi vaksin.



Tujuannya adalah pemerintah ingin memastikan bisa mendapatkan vaksin dalam waktu relatif cepat agar tidak tertinggal dibanding negara lain. “Kemudian kami juga mengembangkan vaksin dari Indonesia sendiri yang diharapkan akan efektif terutama untuk virus yang beredar di Indonesia," ujarnya.



Pengembangan vaksin untuk strain virus Covid-19 dalam negeri juga diperlukan karena berdasarkan whole genome sequencing atau pengurutan menyeluruh dari gen virus yang ada di Indonesia, strain virus Covid-19 yang menyebar masuk dalam tiga belas strain virus. Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman saat ini sudah mengumpulkan tujuh whole genome sequencing dari Covid-19 di Jabodetabek.

Baca Juga: Dinilai Biasa-biasa, Pebalap MotoGP Aleix Espargaro Umumkan Kontrak Baru Bersama Aprilia

Universitas Airlangga (Unair) sudah mengumpulkan enam whole genome sequencing dari episentrum atau pusat wabah Covid-19 di Surabaya dan sekitarnya.



Dari total tiga belas whole genome sequencing ini, kata Bambang, baru dua strain yang diidentifikasi sebagai strain Covid-19 yang beredar di Eropa. Sebelas strain sisanya masih dilabeli others atau masih belum masuk kategori yang dikenali oleh GISAID, yaitu bank data influenza dan coronavirus dunia.



"Semuanya submit kepada GISAID. GISAID ini semacam bank data influenza di dunia. Analisis mereka adalah mereka sekarang sudah punya enam kategori untuk virus Covid-19 di seluruh dunia. Kemudian yang tidak masuk enam sementara diklasifikasikan sebagai others,” katanya.

Baca Juga: Menuju Masa New Normal, Wali Kota Tangerang Tinjau Pusat Perbelanjaan



Ia mengatakan, dari tiga belas yang dimasukkan dari Indonesia, sebelas kategorinya masih others. Artinya masih di luar enam kategori yang didefinisikan oleh GISAID.



“Sebelas masih others, dua kategorinya strain Eropa. Dua Eropa ini datang dari Surabaya. Ada sedikit perbedaan antara virus yang berkembang yang di Surabaya dan yang di Jabodetabek. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap vaksin yang akan dibuat," ujar Bambang.



Menurutnya, Kemenristek/BRIN saat ini melakukan pengembangan vaksin secara paralel atau bersamaan. Strategi utama pengembangan vaksin dilakukan dengan mendukung dan mendanai LBM Eijkman dalam mengembangkan vaksin untuk strain Covid-19 yang hanya menyebar di Indonesia.



"Pengembangan vaksin dilakukan secara paralel dalam pengertian kita tetap mengembangkan vaksin yang dari awal dikembangkan di Indonesia dipimpin oleh Eijkman menggunakan platform yang namanya protein rekombinan,” ujarnya.



Menurutnya, pengembangan vaksin saat ini sedang dalam tahap untuk mengidentifikasi protein yang nantinya diujicobakan terhadap virusnya. “Kelebihan dari metode ini adalah kami hanya melakukan pengembangan vaksin yang berbasis virus yang beredar di Indonesia, baik di Litbangkes maupun di Eijkman. Kalau kami bisa menemukan vaksin dari pendekatan ini, hampir pasti ini akan ampuh terhadap virus yang beredar di Indonesia," ujarnya.

Strategi kedua pengembangan vaksin adalah melalui bekerja sama dengan negara lain, yaitu Tiongkok dan Korea Selatan. Namun, Bambang mengatakan, strategi ini memiliki kelemahan karena Indonesia tidak bisa mendapatkan transfer teknologi terkait penemuan vaksin Covid-19.



"Selain yang dikembangkan di Indonesia kita juga menempuh jalur paralel, yaitu bekerja sama dengan pengembang luar. Kebetulan yang sudah diberitakan juga Bio Farma sudah bekerja sama dengan Sinovac dari Tiongkok yang sudah akan masuk tahap uji klinis di Indonesia. Uji klinis ini penting karena kuncinya nanti vaksin yang dikembangkan di Tiongkok bisa dikembangkan di Indonesia itu nanti kita akan mengeceknya di uji klinis bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.



Bambang mengatakan, Indonesia tergolong unik untuk uji vaksin karena punya etnis yang banyak. Ia mengharapkan satu jenis vaksin bisa untuk semua.



“Uji klinis Indonesia menjadi sangat penting. Kalbe Farma juga bekerja sama dengan Korea akan melakukan uji klinis di Indonesia. Kelemahan dari pendekatan ini adalah transfer teknologinya hanya di produksinya saja tapi transfer teknologi di penemuan vaksin tidak bisa dilakukan," ujar Bambang Brodjonegoro.***