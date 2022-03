Prabowo Subianto Melawat ke Arab Saudi, Indonesia Dianggap Beri Sinyal Tinggalkan China

PIKIRAN RAKYAT - Kunjungan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ke Arab Saudi dinilai sebagai sinyal jika Indonesia tidak lagi berada di pihak China.

Hal tersebut mengingat jika Arab Saudi merupakan proksi Amerika Serikat (AS) yang hingga saat ini memiliki hubungan kurang baik dengan China.

Prabowo Subianto menghadiri pameran pertahanan dunia atau Wolrd Defense Show (DFS) di Riyadh, Minggu, 6 Maret 2022 dalam lawatannya ke Arab Saudi.

Kunjungan Prabowo Subianto ke Arab Saudi dinilai seolah pemerintah berjalan sendiri-sendiri.

"Pak Prabowo tentu tahu bahwa akses untuk minta izin memberli senjata ke AS harus melalui proksi AS dan Arab Saudi adalah proksi AS, teman baik AS," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Youtube miliknya.

Selain itu, dalam rangka mendapatkan persenjataan dari AS, Rocky Gerung menyebutkan jika Arab Saudi harus memperbaiki hubungan dengan Israel untuk memiliki sisten persenjataan ke AS.

"Kalau enggak ada lampu hijau dari Israel, ya tidak mungkin terjadi. Kita tahu politik dunia itu tidak ada urusan dengan kadrun atau yang disebut kaum bersorban. Ini soal uang. Jadi ini juga nanti akan ada yang bingung untuk memahami kenapa Indonesia berpaling dari China ke Arab Saudi," ujar Rocky Gerung.