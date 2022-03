Indonesia Kemungkinan Perang dengan Negara Lain, Menlu: Makanya Kita Mesti Kuat, Kalau Tidak, Jangan Deh

PIKIRAN RAKYAT - Melihat konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia juga memiliki kemungkinan berperang dengan negara lain?

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun menjawab terkait adanya kemungkinan tersebut.

Menurutnya, ketika berbicara soal kemungkinan, hal tersebut tentunya pasti ada.

"Kalau kita bicara mengenai possibility, jadi kan ada sebuah kalimat yang mengatakan 'prepare for the worst, hope for the best (bersiap untuk yang terburuk, berharap untuk yang terbaik)," tutur Retno Marsudi, Selasa, 8 Maret 2022.

Dia mengatakan setiap negara pasti memperhitungkan dan mempersiapkan hal tersebut.

"Jadi semua hitungan negara, ya pastinya kita harus siap dengan segala kemungkinan gitu kan," ucap Retno Marsudi.

Oleh karena itu, dia menyebut setiap negara memiliki tentara sebagai alat pertahanan negara.

"Makanya setiap negara itu punya tentara, setiap negara itu harus memiliki katakanlah alutsista, dan sebagainya," ujar Retno Marsudi.