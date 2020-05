Syahrul Yasin Limpo Tegaskan Pasar Mitra Tani Bukan untuk Saingi Pasar Tradisional

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengunjungi dan meninjau Pasar Mitra Tani Maluku, Sabtu, 30 Mei 2020.

Syahrul memantau langsung pasokan bahan pokok, sembari mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan akibat pandemi COVID-19 tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Oleh karena itu, kata dia, Kementan lewat Badan Ketahanan Pangan ingin memastikan pasokan pangan tercukupi, khususnya di Maluku.

Menurut Mentan, Pasar Mitra Tani yang terdapat di setiap provinsi ini bertujuan mempercepat penyerapan berbagai komoditas pangan dari kelompok tani.

Sehingga masyarakat bisa memperoleh pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.



"Pasar Mitra Tani ini sebenarnya bukan untuk menyaingi keberadaan pasar. Sekali lagi bukan, tapi untuk menstabilkan. Artinya, kalau di pasar harga naik, di sini harga standar. Ini juga sekaligus menjadi media pemasaran bagi kelompok tani, sumber informasi komoditas pertanian ada di sini. Sama-sama kita jaga dan harus menjadi lebih baik," kata Mentan seperti dilaporkan Antara.

Ada pun berbagai komoditas pangan dijual di Pasar Mitra Tani Maluku yang terletak di Jalan Kebun Cengkeh, Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, yakni beras medium dengan harga Rp9.500 per kilogram dan gula pasir Rp12.500 per kilogram.



Selain itu tersedia cabai rawit Rp15.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp20.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilogram, dan bawang merah Rp40.000 per kilogram. Ada juga minyak goreng ukuran 1 liter dijual dengan harga Rp12.000 per liter, telur ayam ras Rp20.000 per kilogram.



Selain bahan pokok, Pasar Mitra Tani Maluku juga menjual produk pangan lainnya seperti wortel ukuran M Rp20.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, hingga tomat apel Rp15.per kilogram.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi yang turut hadir mengatakan Pasar Mitra Tani akan terus bergerak melayani kebutuhan pangan masyarakat.



"Kami pastikan agar kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat tidak hanya terjamin ketersediaannya, tapi juga didukung dengan kelancaran distribusinya. Pasar Mitra Tani yang ada di setiap provinsi membantu masyarakat memperoleh pangan yang terjangkau dan berkualitas," kata Agung.



Selain kunjungan ke Pasar Mitra Tani, Mentan Syahrul juga berkesempatan melakukan peninjauan peternakan ayam milik petani dan kebun bibit pala di Kabupaten Maluku Tengah.***