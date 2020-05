Lewat Pengujian di New York, Baju APD Produksi Indonesia Dinyatakan Memenuhi Standar WHO

PIKIRAN RAKYAT - Disaat pandemi COVID-19 Alat Pelindung Diri (APD) menjadi kebutuhan yang mendesak agar para pekerja medis tetap dapat terlindungi dengan aman.

Ketua Gugus Tugas Nasional, Doni Mornado mengatakan baju APD yang diproduksi oleh PT Stritex, telah mendapat ISO 16604 Class 3 yang menyatakan bahwa baju tersebut memiliki kualitas internasional dan layak dikenakan oleh para tenaga medis.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun memberikan penilaian yang baik dan mengatakan bahwa APD tersebut layak digunakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan para tenaga medis.

Sebelumnya, pengujian tersebut dilakukan oleh Intertek Headquarter yang berbasis di Cortland, New York, Amerika Serikat dan menyatakan baju APD produksi Indonesia memenuhi standar WHO.

Doni Monardo menyatakan kegembiraannya setelah Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York memberi kabar tersebut.

“Saya ikut senang mendengar kabar dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York, Arifi Saiman bahwa 27 Mei 2020 waktu New York, hasil uji lab APD Coverall dan sampel bahan baju PT. Sritex untuk sertifikasi ISO 16604 Class 3 di Intertek HQ, Cortland, New York, dinyatakan Pass atau lolos uji lab,” ujar Doni pada Jumat, 29 Mei 2020.

Diketahui, baju APD bersertifikasi ISO 16604 Class 3 memiliki ketahanan terhadap masuknya bakteri atau virus dengan ukuran yang sangat kecil. ISO 16604 Kategori kelas 3 berkualitas lebih tinggi dibandingkan tingkat kelas 2 atau ISO 16604 Class 2.