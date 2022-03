Pamer Kedekatan dengan Pangeran Mohammed bin Salman, Luhut Pandjaitan Dapat Perlakuan 'Istimewa' di Riyadh

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 'memamerkan' perlakuan istimewa yang diterimanya dari Pangeran Mahkota Arab Saudi.



Hal itu diterimanya pada saat dia melakukan kunjungan kerja ke Riyadh pada 1 sampai 2 Maret 2022 lalu.



Menghabiskan waktu bersama, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku intens menjalin komunikasi dengan Pangeran Mahkota Arab Saudi selama dua tahun terakhir.



"Saya mengenal Pangeran Mohammed Bin Salman sudah dua tahun lamanya, komunikasi kami bisa dibilang cukup intens meskipun via WhatsApp saja," ucapnya, Minggu, 6 Maret 2022.

Baca Juga: Kabar Baik, Kemendag Klaim Stok Minyak Goreng Akan Stabil Akhir Maret 2022



Meski begitu, Luhut Binsar Pandjaitan tak pernah menyangka bisa melakukan pertemuan hangat dan akrab dengan Pangeran Mohammed Bin Salman.



Dia secara khusus diundang langsung untuk acara makan malam di halaman Istana Kerajaan bersama sejumlah petinggi Arab Saudi.



"Namun saya tak pernah menyangka bahwa pertemuan saya dengan Pangeran akan terwujud dalam suasana yang akrab seperti ini, dimana saya diundang untuk acara makan malam di halaman Istana Kerajaan bersama jajaran kabinet senior Arab Saudi," tutur Luhut Binsar Pandjaitan.



Dia pun membeberkan bahwa Pangeran Mahkota Arab Saudi tersebut sangat jarang menerima tamu dari luar.



Akan tetapi, Menko Marinvest tersebut bisa mendapatkan kesempatan yang langka terjadi tersebut.



"“Another mystery of life” bagi saya karena menurut Dubes Indonesia, Pangeran Mohammed Bin Salman sangat jarang menerima tamu dari luar, kecuali tamu dari negara-negara tetangga teluk," kata Luhut Binsar Pandjaitan.



Tampaknya, persahabatan antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi salah satu alasan mengapa dia bisa mendapatkan kesempatan itu.

Baca Juga: Tinggal Seorang Diri, Pria Paruh Baya di Wonosobo Ditemukan Tergeletak Tak Bernyawa



"“You are a true friend to Saudi Arabia and to me personally.” Ucapan Pangeran yang paling saya ingat saat itu menunjukkan bahwa persahabatan dan rasa percaya yang sudah terjalin begitu lama, tidak berubah sedikit pun," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.



Oleh karena itu, dia mengaku tak canggung untuk bertukar pikiran dengan Pangeran Mohammed Bin Salman, karena merasa yakin memiliki visi dan misi yang sama.



Visi dan misi itu adalah ingin kedua negara sahabat tersebut semakin maju dan berkembang dalam bidang IPTEK, tanpa bergantung lagi pada energi fosil.



"Bahkan Pangeran Mohammed Bin Salman menyetujui semua pesan yang dititipkan oleh Presiden @jokowi kepada saya," ucap Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @luhut.pandjaitan.***