Usai Diskusi Bersama Dokter Tirta, Jerinx Ajak Istri Rencanakan Hibur Petugas Medis Wisma Atlet

View this post on Instagram

CAHAYA NUSANTARA ???? Kuat kita bersinar, cahaya nusantara Terus berpijar, melawan zaman Di barisan para petarung bangsa Mutiara tenggelam, merindu ditemukan Ia terpenjara, dentuman lara Ksatria menangis membakar mahkotanya Jelang hari benderang, tegakkan keadilan Tuk anak bangsa rakyat jelata Dengarkan ini duhai para penguasa Kita Indonesia berjayalah bersama Lepas dari semua penjajahan Berdiri di atas kaki sendiri Indonesia baru, adil untuk semua Lepas dari segala penindasan Merdeka dalam arti sebenarnya Darah ini tak mengering untukmu Darah ini tuk Indonesia Darah ini tak pernah kering untukmu Percayalah! Merdekalah! Tayang sekarang di kanal YT @erickest #matikanTV #unfollowIGpenakut #kemBALInormal #covidadalahbisnis #ketakutanmumakananmereka #lawandengancinta #killTVbrain #kacungdirumahaja #petarungcarikebenaran #cahayanusantara #kuatkitabersinar ???? @erickest @est_movie Mixied by @gunstdf Stone Deaf Studio