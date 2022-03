Harga Minyak Goreng di Solok Sumatera Barat Mulai Turun, tapi Langka di Pasaran

PIKIRAN RAKYAT – Komoditas minyak goreng masih belum stabil dari segi harga dan ketersediaan di pasaran.

Masyarakat masih cukup kesulitan untuk mendapat bahan pokok rumah tangga satu ini.

Seperti yang dikeluhkan pedagang sembako di Pasar Raya Kota Solok, Sumatera Barat.

Rina (40), salah seorang pedagang sembako mengatakan sejak beberapa minggu terakhir, minyak goreng mengalami kelangkaan di tingkat pengecer maupun konsumen.

"Kendati harga minyak goreng sudah mulai turun di pasaran, tetapi mengalami kelangkaan stok yang berlangsung sejak beberapa Minggu terakhir ini," katanya saat ditemui wartawan, Kamis, 3 Maret 2022.

Saat ini ia menyebutkan harga minyak goreng sudah mulai turun, misalnya minyak curah turun menjadi Rp16 ribu per kilogram, dari sebelumnya Rp19 ribu per kilogram.

Begitupun, harga minyak goreng premium turun dari Rp42 ribu per dua liter atau Rp21 ribu per liter menjadi Rp32 ribu per dua liter atau Rp16 ribu per liter.

Meskipun harga minyak goreng mulai murah, tetapi masih ada satu persoalan yakni stoknya langka di pasaran, dan jumlah pembeliannya dibatasi.