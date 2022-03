PUPR: Akhir Tahun Pengguna Bisa Langsung Lewat Gerbang Tol Tanpa Tapping E-Money

PIKIRAN RAKYAT - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyebutkan tahun ini masyarakat sudah tidak perlu lagi berhenti di pintu gerban jalan tol untuk menempelkan E-money mereka.

Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan ini merupakan upaya meningkatkan inovasi pda bidang teknologi, pembiayaan, dan pengelolaan jalan tol.

Pihaknya juga melakukan tengah berupaya meningkatkan modernisasi melalui penciptaan pengalaman pengguna (user experience) yang lebih baik dan manajemen aset jalan tol.

Baca Juga: Ditjenpas Kemenkumham Pastikan Angelina Sondakh Bebas Besok

Dia mengatakan, mulai akhir tahun ini, pihaknya akan memperkenalkan transaksi nirsentuh dengan menggunakan teknologi onboard unit yang terhubung dengan satelit.

"Masyarakat bisa langsung melewate gate tol tanpa perlu berhenti dulu untuk tapping E-money," ujarnya dalam webinar Infrastruktur untuk Indonesia pada Rabu, 2 Maret 2022.

Lebih lanjut, Danang, Pada bidang teknologi, Kementerian PUPR telah melakukan berbagai inovasi dan transformasi digital di jalan tol dengan konsep intelligent toll road system (ITRS).

Baca Juga: Ramalan Zodiak Aries, Taurus, dan Gemini 3 Maret 2022: Keluarkan Semua Ide Kreatif

Diantaranya yaitu konsolidasi transaksi jalan tol melalui transaksi non tunai atau multi lane free flow (MLFF) dan pengendalian kendaraan over load over dimension (ODOL).