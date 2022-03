Dipenjara 10 Tahun, Angelina Sondakh Juara Ping Pong hingga Ikut Pengajian Hapalan Al Quran di Lapas

PIKIRAN RAKYAT - Dirjen Kemasyarakatan Kemenkumham memastikan Angelina Patricia Pinkan Sondakh atau Angelina Sondakh keluar dari lapas 3 Maret 2022.

Angelina Sondakh akan menjalani bimbingan lanjutan Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan selama 3 bulan setelah keluar dari lapas.

Dihukum 10 tahun penjara dalam kasus maling uang rakyat (korupsi) terkait pembangunan Wisma Atlet Hambalang, Angelina Sondakh menjalani hukuman sejak 27 April 2012 sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 1616 K/Pid.Sus/2013.

"Tanggal 3 Maret 2022 Angelina Sondakh akan dikeluarkan dari Lapas Perempuan Jakarta untuk mulai menjalankan program cuti menjelang bebas," jelas Rika Aprianti dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 2 Maret 2022.

Selama di lapas Kelas II-A Jakarta, Rika menjelaskan Angelina Sondakh mengikuti berbagai kegiatan.

Diantaranya mengikuti kelas jahit, model, tergabung dalam kelompok peternak, tergabung dalam grup nyanyi Volareta (voice of Lapas Perempuan Jakarta) hingga ikur dalam Kelompok One Day One Juz, di LPP Kelas IIA Jakarta serta kelompok yang rutin mengkhatamkan Al Quran setiap bulan.

Berikut kegiatan Angelina Sondakh selama di lapas: