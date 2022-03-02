Kumpulan Link Twibbon Hari Raya Nyepi 3 Maret 2022, Sambut Tahun Baru Saka 1944

Elfrida Chania S
- 2 Maret 2022, 14:15 WIB
Inilah kumpulan link Twibbon Hari Raya Nyepi yang cocok dibagikan pada 3 Maret 2022.
Inilah kumpulan link Twibbon Hari Raya Nyepi yang cocok dibagikan pada 3 Maret 2022. /
 
PIKIRAN RAKYAT - Simak kumpulan link Twibbon yang cocok dibagikan saat Hari Raya Nyepi 2022.
 
Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka 1944 yang diperingati umat Hindu ini jatuh pada Kamis, 3 Maret 2022 besok.
 
Perayaan Nyepi identik dengan hari yang dipenuhi kesunyian. Umat Hindu melakukan introspeksi diri dengan cara menyepi selama 24 jam.
 
 
Terlepas dari perayaannya, tak ada salahnya untuk ikut memeriahkan Hari Raya Nyepi lewat Twibbon atau bingkai pada foto profil media sosial.
 
Dibagikan Pikiran-Rakyat.com, berikut kumpulan link Twibbon untuk Hari Raya Nyepi 2022:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itulah kumpulan link Twibbon Hari Raya Nyepi yang cocok dibagikan pada Kamis, 3 Maret 2022.***
 

Editor: Puji Fauziah

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