Ceritakan Detik-detik Ditabrak Geng Motor saat Patroli PSBB, AKP Revi: Kita Sedang Sahur

PIKIRAN RAKYAT - Wakasat Sabhara Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Revi Mingga diketahui masuk rumah sakit setelah ditabrak oleh geng motor saat sedang sahur bersama anggota lainnya.

Ia diketahui terluka pada bagian mata dan kesulitan untuk melihat sehingga anggota kepolisian lain segera membawa ke Rumah Sakit Cikini, Jakarta Pusat saat itu juga.

Awalnya, AKP Revi Mingga melakukan patroli Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Jakarta pada Minggu, 17 Mei 2020 lalu.

Hal itu disampaikan pula saat melakukan wawancara dalam akun Youtube Najwa Shihab yang diunggah pada Rabu, 20 Mei 2020 seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com.

"Jadi seperti biasa kita tuh rutin patroli bersama malam minggu (dan) malam sabtu kemarin itu kebetulan saya dapatnya malam minggu bergabung dengan Bapak Pamenwas. Dibagi dua, Kapolres beserta Dandim," ujar AKP Revi Mingga.

Ia lalu bergabung dengan Pamenwas (perwira menengah pengawas) untuk melakukan patroli.

"Jadi kita patroli sekitar Johar Baru, Senen sampai Menteng mungkin kita stand by karena antisipasi tawuran jadi kita stand by sampai jam setengah 2. Saya dipanggil untuk sahur bersama di bunderan HI," tambahnya.