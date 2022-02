DPR Soroti Kasus Binary Option Binomo: Anak Muda Harus Lebih Pintar Memilih Platform Investasi

PIKIRAN RAKYAT – Kasus binary option Binomo mencuat ke permukaan publik usai membuat banyak korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Menanggapi kasus tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengingatkan masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih platform investasi di Indonesia.

"Kalau bicara trading itu jelas ada yang diperdagangkan, kalau itu investasi ada nilainya dan aturannya jelas," kata Intan di Jakarta, Kamis, 24 Februari 2022.

Menurut Intan, para trader yang didominasi anak muda tersebut harusnya bisa lebih jeli dan pintar memilih platform trading agar tidak tertipu apalagi sampai menelan kerugian miliaran rupiah.

"Menurut saya para trader, kalau kata sekarang, harus do your own research, lebih pintar lagi memilih," ucap Intan.

Intan mengatakan di era yang serba digital ini anak muda tak sulit lagi mengakses informasi. Intan menyinggung para korban yang bisa dikatakan sudah melek teknologi, tapi masih juga tertipu platform trading.

"Kalau menurut saya buat masyarakat yang sudah menggunakan teknologi, mengakses teknologi saja bisa. Saya yakin mengakses informasi itu tidak sulit," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

