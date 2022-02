Fadli Zon Tak Setuju Usulan Cak Imin Ingin Menunda Pemilu 2024: Mari Jaga Siklus Demokrasi

PIKIRAN RAKYAT - Anggota DPR Fadli Zon tampak tak setuju dengan usulan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun.

Fadli Zon mengatakan Pemilu sudah ada jadwalnya pada 14 Februari 2022. Oleh karena itu kata dia, harus menjaga siklus demokrasi yang sudah berjalan.

"Sudahlah. Enough is enough. Pemilu sdh ada jadualnya 14 Februari 2024. Mari jaga siklus demokrasi yg sdh berjalan," kata Fadli Zon melalui akun Twitter-nya, Rabu, 23 Februari 2022.

Sebelumnya, Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR mengatakan alasan penundaan Pemilu 2024 karena saat ini masih tahap pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Dia mengaku kahwatir perhelatan Pemilu 2024 dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di saat masa pemulihan Covid-19.

"UMKM mengalami masa sulit: ekonomi, sosial, pendidikan dan politik juga mengalami stagnasi dua tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan," ucap Cak Imin dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 23 Februari 2022.

Menurut politikus PKB itu, para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19.

Unggahan Fadli Zon

