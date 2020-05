Pembelian Tiket ASDP Masih Bisa Didapatkan di Loket, Meski sudah Diberlakukan Secara Online

PIKIRAN RAKYAT - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah telah menerapkan metode e-ticketing kapal penumpang sejak Jumat, 1 Mei 2020 untuk 4 pelabuhan utama.

Diketahui, empat pelabuhan utama Indonesia tersebut adalah Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang, dan Pelabuhan Gilimanuk.

Namun, tiba-tiba saja masyarakat dihebohkan dengan postingan pada salah satu akun Facebook bernama @Guido Giusti, pada 9 Mei 2020 yang menyebutkan bahwa pembelian tiket masih dapat didapatkan di loket pelabuhan secara langsung.

Baca Juga: Tanggapi Keresahan Warga, Polsek Mayang Jember Bubarkan Kelompok Adu Balap Burung Merpati

Menurut penuturannya, saat itu Guido Giusti tengah berada di perjalanan menggunakan jasa kapal penumpang untuk menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Pada saat di pelabuhan Giusti menuturkan bahwa pembelian tiket masih dengan cara top up masih bisa di loket, meskipun ada tulisan tidak melayani top up dan pembelian tiket secara online.

“Untuk pembelian karcis bisa langsung top up di loket seperti biasa minimal Rp 30 ribu, padahal di loketnya ada tulisan "tidak melayani top up & pembelian tiket hanya via onlie",” tulisnya.

Baca Juga: Sempat Terkendala, Pembangunan 2 Flyover di Bandung akan Kembali Dilanjutkan Usai Lebaran

Guido Giusti juga mengungkap kenapa dirinya bisa membeli tiket secara langsung di loket.