Virus Corona Bisa Dibunuh dengan Cara Cuci Tangan, Ahli Genetika Indonesia Jelaskan Mekanismenya

PIKIRAN RAKYAT - Virus corona COVID-19 sempat dikabarkan bisa menyebar lewat udara bebas (airborne) maupun aerosol.

Namun, peneliti genetik asal Indonesia, Dhany Saputra menegaskan bahwa utamanya virus ini menyebar lewat tetesan cairan tubuh atau droplet.

"Ini so far sekarang yah, entah kalau nanti mutasi lagi," kata dia Saat dihubungi tim Pikiran-Rakyat.com via pesan suara WhatsApp pada Sabtu 9 Mei 2020

Sebelum membuat kita jatuh sakit, droplet virus harus mencapai bagian tubuh yang pas.

"Nah itu, kalau mereka bisa masuk ke ephitalia layer, permukaan internal organ kita yang mengandung ACE-2, mereka bisa langsung kayak menempelkan jangkar ke sel internal kita dan mulai menyerang," sambungnya.

Oleh karena itu, pencegahan dilakukan sebelum virus sampai ke sana.

Ia menegaskan bahwa mencuci tangan secara rutin menjadi teknik paling ampuh mencegah infeksi virus corona.