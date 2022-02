3 Alasan Harga Minyak Goreng Mahal

PIKIRAN RAKYAT – Kelangkaan minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah, sampai saat ini masih menjadi salah-satu kendala besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, di berbagai daerah di Indonesia.

Berbagai upaya dari pemerintah telah dikerahkan guna menjaga keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat tersebut.

Polemik bermunculan, selain harga yang melambung, persyaratan untuk mendapatkan minyak goreng curah dinilai semakin meresahkan warga.

Lantas apa yang menyebabkan harga minyak menjadi mahal di Indonesia?

Berdasarkan rangkaian siaran pers Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta dirangkum Pikiran-Rakyat.com dari Antara, terdapat beberapa alasan mengapa harga minyak bisa mencapai angka yang tinggi.

1. Harga CPO dunia yang naik drastis

Kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga Crude Palm Oil (CPO) dunia yang naik menjadi USD 1.340/MT.

Kenaikan CPO dunia menaikkan harga minyak goreng curah sampai Rp17.900 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp18.500 per liter, dan minyak goreng premium sebesar Rp20.300 per liter, sebagaimana hasil Pantauan Kementerian Perdagangan per 3 Januari 2022.