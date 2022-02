Disebut Berkelas VVIP, Lounge hingga Fast Track untuk Pekerja Migran Dibuat Khusus

PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini sebut Pekerja Migran Indonesia memiliki posisi yang lebih istimewa dibandingkan anggota dewan. Pasalnya para pahlawan devisa ini menempati posisi sebagai VVIP (Very Very Important Person). Kelasnya diatas anggota DPR itu kalau yang VVIP.

"Pak Benny (Kepala BP2MI) selalu menyampaikan di Komisi IX DPR bahwa saudara-saudara adalah orang-orang yang mempunyai level tertinggi namanya VVIP (Very Very Important Person). Kelasnya diatas anggota DPR itu kalau yang VVIP. DPR itu hanya VIP, namun saudara-saudara adalah VVIP. Karena saudara-saudara adalah pahlawan devisa negara maka saudara-saudara berangkat secara VVIP dan pulang juga secara VVIP," katanya saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada pelepasan keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) program Government to Government (G to G) ke Korea Selatan di Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat, Kamis 17 Februari 2022. .

Yahya mengaku mengapresiasi upaya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam memberikan pelayanan yang istimewa terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bahkan menurutnya, PMI mendapatkan pelayanan yang lebih tinggi dari pada anggota DPR yang level pelayanannya VIP (Very Important Person).

Lebih lanjut ia juga berpesan pada PMI agar bekerja dengan baik dan secara profesional sesuai dengan tugas dan lingkup pekerjaan yang ada di dalam kontrak.

PMI jiga diminta menjaga nama baik bangsa dan negara. Karena PMI bukan hanya membawa diri sendiri tetapi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah duta-duta bangsa dan negara.

"Segala tindak-tanduk saudara-saudara mewakili bangsa dan negara karena itu saudara-saudara adalah duta-duta bangsa dan negara. Oleh karena itu berkelakuanlah secara baik dan bekerjalah secara baik sehingga saudara-saudara nanti selama bekerja di sana mendapatkan prestasi syukur-syukur mendapatkan bonus," tambah Yahya.

Kemudian Yahya menyampaikan atas nama Komisi IX DPR, ia mendukung penuh setiap upaya dan program yang diselenggarakan oleh BP2MI apalagi program tersebut sifatnya adalah G to G.

Ia juga merasa bahagia dan sekaligus bangga karena bisa hadir di tengah-tengah para calon pekerja yang akan berangkat ke luar negeri. Karena selama ini, menurutnya, ia berbicara di Komisi IX hanya bicara teori saja.