Tito Karnavian: Siapa pun Presiden Terpilih Tahun 2024, Kita Harap Dia Pendukung IKN

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta setiap pihak mendukung proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Menurut Tito Karnavian, pemindahan ibu kota negara sudah memiliki payung hukum yang jelas sehingga harus tetap dilanjutkan.

Sebelumnya, Undang-Undang IKN disahkan DPR pada 18 Januari 2022.

"Itu sudah ada Undang-Undangnya kemudian dasar hukumnya dan PP (peraturan pemerintah) sebentar lagi," tutur Tito Karnavian.

"Harus optimistis. The show must go on," ucap mantan Kapolri tersebut menambahkan.

Tito Karnavian berharap, pemindahan ibu kota mendapat dukungan dari para pemimpin di berbagai daerah.

Tidak terkecuali pemimpin yang nanti akan terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2024.

"Kalau nanti pada tahun 2024, kita harapkan siapa pun Presidennya, atau siapa pun pemimpinnya, (dia) pendukung IKN," tuturnya dikutip dari Antara pada 16 Februari 2022.

