Pernah Menderita Demam, Ajudan Almarhum Wali Kota Tanjungpinang Positif Covid-19

PIKIRAN RAKYAT – Memiliki kontak erat, sejumlah orang di sekitar almarhum Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menjalani tes "polymerase chain reaction" atau PCR.

Melalui tes PCR, ajudan almarhum berusia 24 tahun, dinyatakan positif tertular Covid-19.

Dilaporkan laman Kantor Berita Antara, AP, sang ajudan, pernah mengalami demam.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, di Tanjungpinang, Sabtu, 2 Mei 2020.



"Pasien kontak erat dengan kasus nomor 13 (Syahrul), dan merupakan ajudan dari pasien nomor 13," ujarnya.



Selain AP, seorang lainnya yang kontak erat dengan Pasien Nomor 13 ini yakni AN, 12 tahun juga tertular COVID-19 membentuk klaster keluarga.



AN, anak laki-laki tinggal di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Pasien adalah kontak erat dengan kasus Nomor 13 dan merupakan klaster dari keluarga.

Pasien merupakan teman sepermainan dari Pasien Nomor 21, cucu dari Wali Kota Tanjungpinang Syharul (alm).



Pasien lainnya AL, 45 tahun. Pasien ini pernah ke Jakarta, dengan tujuan Kota Depok pada tanggal 3 April 2020 urusan kedinasan selama 3 hari.

Pada Kamis tanggal 30 April 2020, dilakukan pemeriksaan cepat di instansi yang bersangkutan, dan hasilnya reaktif.



"Dan di hari yang sama dilakukan pemeriksaan swab untuk dilakukan pemeriksaan PCR," katanya.



Total pasien positif COVID-19 di Tanjungpinang sebanyak 26 orang, 10 di antaranya sembuh. "Tiga orang meninggal dunia," katanya.***