Revisi Omnibus Law, Hak Berpartisipasi Disoroti

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah kini tengah menunggu daftar inventarisasi masalah terkait revisi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengaturan UU sebelum lanjut ke revisi Undang-Undang Cipta Kerja.

Diperkirakan revisi UU No. 12 Tahun 2011 tersebut akan selesai pada paripurna DPR RI tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, revisi UU No. 12 Tahun 2011 tersebut merupakan amanat dari Mahkamah Konstitusi saat memberikan putusan atas UU Cipta Kerja.

"Setelah UU Nomor 12 tersebut direvisi dengan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, tentu kami akan melanjutkan revisi terkait UU Cipta Kerja, sesuai amar putusan MK," katanya dalam webinar bertajuk Law and Regulations Outlook 2022 bertajuk 'Recovery in Business and Investment', Rabu 16 Februari 2022.

Airlangga menuturkan, terdapat beberapa isi yang tengah disiapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tersebut, seperti metode omnibus law dalam penyusunan UU.

Kemudian peningkatan partisipasi dalam hal memperoleh hak untuk mendengarkan pendapat, hak untuk dipertimbangkan, hak mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

"Keputusan MK terkait Ciptaker itu mengamanatkan pemerintah mengubah UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan UU. Ini sedang berproses di DPR. Melalui hasil paripurna, ini diharapkan sudah bisa diberikan ke pemerintah (DIM) untuk mendapatkan DIM," ujarnya.

Meski UU Cipta Kerja tersebut mendatangkan protes dari mayoritas kelas pekerja, namun Airlangga mengklaim bila UU tersebut masih mendapatkan persepsi yang positif dari kalangan pengusaha.