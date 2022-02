Asal Usul Kesenian Wayang: Pemujaan Roh, Kisah Mahabharata hingga Dakwah Islam Wali Songo

PIKIRAN RAKYAT - Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang pesat pada masanya. Selain itu, wayang telah diakui dunia karena keunikan yang dimilikinya.

Pada 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia.

Banyak orang mempercayai bahwa asal usul wayang telah hadir sejak abad ke- 15 sebelum Masehi. Diketahui, wayang lahir dari para cendikia nenek moyang suku Jawa di masa silam.

Pada masa itu, wayang diperkirakan hanya terbuat dari rerumputan yang diikat sehingga bentuknya masih sangat sederhana.

Awalnya, wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara-upacara adat Jawa.

Pada periode selanjutnya, penggunaan bahan-bahan lain seperti kulit binatang buruan atau kulit kayu mulai dikenal dalam pembuatan wayang.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa wayang berasal dari sebuah kalimat yang berbunyi ‘Ma Hyang’, artinya ‘berjalan menuju yang maha tinggi’.

Namun, sebagian orang mempercayai bahwa wayang berasal dari kata ‘wayangan’ dalam bahasa Jawa, yang berarti bayangan.

