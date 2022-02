Harga BBM hingga Tarif Tol Naik, Politikus Demokrat: Apalagi yang Belum?

PIKIRAN RAKYAT - Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif tol menuai protes banyak pihak, termasuk politisi Partai Demokrat.

Politikus Partai Demokrat, Abdullah Rasyid menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat ‘dahsyat’ dalam menaikkan harga di sejumlah sektor tersebut.

Abdullah Rasyid menyinggung sejumlah sektor yang telah dinaikkan harganya oleh Jokowi mulai dari harga BBM, gas, tarif listrik, dan terbaru harga tarif tol.

“Dahsyat mas @jokowi Naikkan harga BBM, Gas, PLN Dan Sekarang naik lagi tarif Tol,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi @Rasy_Abdullah Minggu, 13 Februari 2022.

Kemudian kader Partai Demokrat ini memperlihatkan rasa penasaran, tentang komoditi apa yang harganya akan dinaikkan.

“Apa lagi yang belum?” katanya.

Sebelumnya, untuk menyesuaikan dengan harga minyak mentah atau ICP per Januari 2022 yang telah mencapai 85 dolar AS per barel, Pertamina memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dilaporkan Antara, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan ada tiga produk yang mengalami kenaikan, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.