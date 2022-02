Harga BBM Naik Lagi, Pertamina Ungkap Harga Minyak Mentah Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - Untuk menyesuaikan dengan harga minyak mentah atau ICP per Januari 2022 yang telah mencapai 85 dolar AS (Rp1,3 juta) per barel, Pertamina memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan ada tiga produk yang mengalami kenaikan, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Pertamina beralasan, penyesuaian harga pada tiga produk BBM non subsidi untuk mengikuti perkembangan terbaru dari industri minyak dan gas.

Kabar kenaikan harga BBM ini dikungkap Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina, Patra Niaga Irto Ginting.

"Harga baru ketiga produk ini berlaku mulai tanggal 12 Februari 2022," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu 12 Februari 2022.

Irto menjelaskan, harga minyak mentah Indonesia atau ICP per Januari 2022 telah mencapai 85 dolar AS (Rp1,3 juta) per barel.

Nilai tersebut selanjutnya mengalami kenaikan sekitar 17 persen dari indeks bulan sebelumnya.

Adanya kenaikan yang cukup signifikan, membuat Pertamina tak punya pilihan lain selain mengambil sikap menyesuaikan harga BBM non subsidi tersebut.