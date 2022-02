Kita Butuh Jurnalisme Empati, Kewajiban yang Lebih Mendalam kepada Pembaca Dibandingkan Pasar

PIKIRAN RAKYAT - Boleh jadi, tidak ada Boleh jadi, tidak ada jurnalis lain da­lam sejarah Amerika yang bisa mengungguli Seymour Hersh, dalam hal intensitas membongkar pe­lang­garan pemerintah atau memicu kontroversi dengan mengungkap rahasia peme­rintah.

Itulah sepenggal kalimat yang membuka tulisan Alex Sobur, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fikom Unisba dan Anggota Dewan Pakar Aspikom Jabar.

Tulisan itu dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat Edisi Rabu 9 Februari 2022. Berikut ini lanjutannya. Kepada pembaca yang bijak lagi bestari, selamat membaca.

***

Aksi pertama Hersh terjadi pada 1969. jurnalis investigasi penerima penghargaan Pulitzer untuk reportase internasional itu mengungkap rahasia kelam yang ditutup rapat-rapat oleh pemerintah Amerika. Rahasia kelam itu dianggap sebagai aib paling memalukan dalam sejarah Amerika Serikat.

Saat itu, Hersh menemu­kan militer Amerika menutupi tuduhan pembantaian terhadap sekira 500 warga si­pil Desa My Lai, di kawa­san Son Tinj, Vietnam Selatan.

Menurut pengakuan Hersh, sebagaimana disitir Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam karya mereka, Blur: How to Know What’s True in the Age of Information Overload (2010), ketika ia pertama bertugas, prinsip jurnalisme yang selalu ia pegang teguh, ”Jangan menulis sesuatu yang tak kau ketahui betul.”

Oleh karena itu, dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis , Hersh kerap mengedepankan detail, se­sua­tu yang baginya setara dengan kehormatan, dan mengubahnya menjadi me­to­de yang melibatkan rantai liputan sistematis.

Ia mengingatkan kepada para jurnalis muda, ”Pelajari semua yang bisa Anda peroleh dari orang-orang di ba­wah atau di sekitar cerita. Lalu kembali, dan periksa apa yang telah Anda dapat sebelum melanjutkan. ­Kem-balilah pada sumber le­bih awal guna memeriksa apa yang mereka katakan terhadap apa yang telah ­Anda pelajari dari wawanca­ra serta dokumen selanjutnya.”

Seorang editor dari sebuah koran lokal di Amerika Se­rikat menulis, ”Kami, warta­wan adalah orang biasa, karena itu kami wartawan , juga kerdil, juga diinggapi berbagai kelemahan anak manusia. Tetapi, sekali pun kita, wartawan , sendiri dan sebagai pribadi kerdil, sebagai lembaga surat kabar, kita haruslah mulia, noble of heart dan noble of mind, luhur budi dan hatinya.”

Kata-kata yang dikutip Jakob Oetama sebagai sam­butan untuk buku Threes Nio; Laporan dari Lapang­an (1995) itu seolah hendak menegaskan, wartawan ma­sing-masing bisa kerdil, te­tapi janganlah kelemahan itu dibawa ke surat kabar sebagai lembaga.

Sebagai lembaga, surat ka­bar hanya memperoleh ke­percayaan dan wibawa. Ka­rena itu bisa berperanan, ji­ka surat kabar itu noble, nob­le of heart, noble of mind, luhur budi dan hati­nya.

Kepekaan

Jakob Oetama dalam berbagai kesempatan selalu menyebut perlunya jurnalis memiliki kepekaan. Katanya lagi, ”…yang seharusnya di­miliki oleh seorang jurnalis adalah kepekaan terhadap masalah kemanusiaan, hati yang hangat, solidaritas, ke­ibaan (belas kasih, com­pas­sion), kerisauan, rasa ingin tahu, dan pengabdian.”

Kepekaan macam itu tampaknya kian dituntut pada saat masyarakat dan bangsa kita tengah dirundung ber­bagai derita bencana, juga merebaknya kembali pandemi Covid-19.

Jurnalisme yang perlu di­kembangkan pada saat ini adalah jurnalisme yang ber­empati pada penderitaan orang, baik yang berasal dari struktur sosial maupun yang bersifat individual.

Dalam The Elements of Journalism (2001), Tom Rosenstiel dan Bill Kovach mengingatkan kita, jurnalis ­me adalah panggilan kemasyarakatan yang mulia, dan mereka yang mempraktikkannya punya kewajiban yang lebih mendalam kepada pembaca dan pemirsa me­reka dibandingkan permintaan pasar.

Dalam perspektif komunikasi , seorang jurnalis pada dasarnya adalah makhluk dua wajah. Di satu sisi dia adalah seorang profesional yang dengan intelektualitasnya memiliki otonomi dan orientasi yang bersifat autentik.

Di sisi lainnya, dia juga bagian atau lebih tepat disebut sebagai pekerja da­lam organisasi yang digerak­kan oleh manajemen dunia bisnis.

Ketika seorang jurnalis mengatakan ”saya seorang profesional”, berarti dia mam­pu mengontrol emosi dan bias pada saat me­la­kukan tugasnya. Ia mencari bahan siaran berita, lalu melaporkannya seadil dan seobjektif mungkin.

Istilah profesional menunjukkan, seseorang dapat ber­peran dalam kondisi penuh tekanan. Adalah elan atau ga­ya di bawah tekanan yang menetapkan ciri pertim­bang­annya.

Intelektual

Karena jurnalis seorang pro­fesional, konse­kuensinya perlu menghadirkan diri de­ngan kesadaran intelektual. Inilah yang menandai kerja jurnalisme sebagai suatu pro­fesi, bukan sekadar pertukangan. Intelektualisme pro­fesi jurnalisme dicermin­kan dari si­kap independen.

Sesungguhnya, pada hampir semua pekerjaan ada pa­radoks. Paradoks itu kuat pada profesi jurnalis

Jenis pe­kerjaannya lebih berbobot intelektual, olah pikir yang di­kembangkan dalam meng­amati, menggeluti, serta me­la­­porkan kejadian dan permasalahan.

Kecenderungannya bebas, serba leluasa dalam alam pikiran, alam liputan, mau­pun alam penyajiannya. Se­orang jurnalis ti­dak menerbitkan surat kabar­nya atau menayangkan li­­putannya sen­diri atau seorang diri.

Ia berbagi dengan orang lain. Ia bekerja dalam kolektivitas. Ia bekerja dalam serba keterbatasan: keterbatasan waktu, ruang, variasi, kebebasan. Inilah paradoks besar di mana-mana. Juga dalam sistem jurnalisme.