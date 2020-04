Gunung Semeru Semburkan Awan Panas, PVMBG Sebut Ada Potensi Erupsi Menerus

PIKIRAN RAKYAT - Informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), pada 17 April 2020 pukul 06.08 WIB ada luncuran awan panas sejauh 2.000 meter yang mengarah ke Besuk Bang dari pusat guguran Gunung Semeru.

Berdasarkan pengamatan visual periode 1 sampai 16 April 2020, aktivitas Gunung Semeru didominasi guguran lava dan erupsi tidak menerus.

Erupsi gunung setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut tersebut menimbulkan kolom berwarna kelabu setinggi 400 sampai 600 meter di atas puncak.

Baca Juga: 320 Orang Dinyatakan ODR di Posko COVID-19 Perbatasan antara Jember-Bondowoso

Artikel ini sebelumnya telah tayang di Portaljember.com dengan judul "Gunung Semeru di Lumajang Luncurkan Awan Panas"

Selama periode 1 sampai 16 April 2020, aktivitas kegempaan di Gunung Semeru tercatat masih tinggi dengan gempa letusan terekam rata-rata 25 kejadian per hari, gempa hembusan 19 kejadian per hari, dan gempa guguran enam kejadian per hari.

Kepala Sub Bagian Data Evaluasi Pelaporan dan Humas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sarif Hidayat mengatakan, kini pengelola Taman Nasional sudah berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gunung Semeru, di Gunung Sawur.

Baca Juga: Terkait Informasi COVID-19, Kominfo Luncurkan Aplikasi Peduli Lindungi

Sarif pun mengimbau masyarakat untuk dapat ikut waspada dengan adanya peningkatan aktivitas dari Gunung Semeru ini.