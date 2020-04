Cegah Penyebaran COVID-19, Adinkes Gelar Edukasi Online

PIKIRAN RAKYAT - Perkembangan wabah COVID-19 di Indonesia semakin tinggi. Per 15 April 2020 ada 5.136 pasien positif yang terinfeksi COVID-19. Angka ini diperkirakan terus bertambah. Organisaai Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan panduan bagi masyarakat untuk mengurangi paparan dan transmisi penyakit/infeksi melalui personal & respiratory hygiene, yaitu kebersihan diri dan saluran pernafasan serta keamanan pangan.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia (Adinkes) dr Krishnajaya, MS mengatakan, Adinkes senantiasa mendukung pemerintah dalam pengembangan upaya kesehatan masyarakat, perorangan dan pemberdayaan masyarakat terutama pelayanan primer.



"Untuk itu, kapabilitas Dinas Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah harus terus dikembangkan. Salah satunya melalui edukasi. Dan kali ini, melihat Indonesia sedang berjuang melawan COVID-19, maka edukasi fokus pada Penguatan Manajemen Response Pandemi COVID-19," ujar Krishnajaya saat edukasi online seperti terungkap dalam siaran pers di Jakarta, Jumat 17 April 2020.

Edukasi online ini diikuti oleh seluruh anggota Adinkes, yaitu Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan dari 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota, di Indonesia. Hadir narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan mitra strategis, Mundipharma Health Care Indonesia.

Ketua Departemen Laboratorium Mikrobiologi FKUI, dr Anis Kurniawati SpMK mengatakan, di saat data efektivitas terhadap SARS-CoV-2 masih terbatas, penggunaan antiseptik dengan aktivitas mikrobisidal yang berspektrum luas. “Contohnya Povidone-Iodine dapat mendukung dalam mencegah penyebaran infeksi saat wabah COVID-19,” paparnya.



Educator & Trainer Mundipharma, dr. Mery Sulastri, menambahkan, The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC) dan The US Centers for Disease Control (CDC) merekomendasikan penggunaan sabun antiseptik untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan organisme dan mengurangi jumlah mikroba lebih lanjut.

Salah satu antiseptik, Povidone-Iodine (PVP-I), terbukti secara klinis memiliki spektrum luas terhadap virus, bakteri, dan kuman pathogen termasuk SARS-COV3 dan MERS-COV4. Dalam riset secara in vitro menunjukan indikasi bahwa PVP-I skin cleanser 7,5% dan PVP-I Gargle and Mouthwash 1% efektif melawan SARS COV5,6 dan MERS CoV7.

Lebih lanjut Merry memaparkan, penelitian secara in vitro yang telah terbukti dari PVP-I, metode tersebut efektif untuk mencegah pertumbuhan dan penyebaran virus dari udara/tetesan yang mengandung virus dari hidung dan mulut orang yang terinfeksi.



Metode tersebut juga berpotensi dapat mengurangi viral load COVID-19 pada hidung, nasofaring dan orofaring dengan demikian dapat membantu mengurangi infektivitas individu yang terinfeksi di komunitas dan membantu memutus pandemi COVID-19.

Selain itu, lanjut dia, sebuah RS di Inggris juga telah menggunakan Povidone – Iodine selama pandemi COVID-19 untuk melindungi petugas kesehatan dan mengurangi infeksi silang. Hidung adalah salah satu jalur utama masuknya penyebab COVID-19 oleh karena itu kebersihan saluran pernapasan sangat penting.