Jawaban Jokowi Ditanya Ngebut Bawa Motor Melintasi Danau Toba: Ndak Ah, Hanya Berapa Sih Tadi?

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi mengendarai sepeda motor saat kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, 2 Februari 2022.

Jokowi sengaja menggunakan sepeda motor karena ingin menghirup udara segar Danau Toba. Selain itu, ia juga ingin menjajal infrastruktur jalan pendukung.

Presiden Jokowi kemudian ditanya wartawan soal ngebut bawa motor bersama para Menteri lain yang juga ikut.

"Pak, tadi ngebut ya," tanya wartawan kepada Jokowi, dalam video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden.

Mendengar hal itu, Jokowi tampak tersenyum dan tertawa menjawabnya. "Ngebut? Ndak ah, hanya berapa sih tadi? he he he,".

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kemudian menimpali Jokowi. Ia menyebut Jokowi memang ngebut bawa motor.

"Ngebut. Saya ketinggalan," ucap Sandiaga Uno sambil tertawa.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengaku ketinggalan saat touring motor bersama Jokowi.

