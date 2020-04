9 Laboratorium Medik dan 25 Laboratorium Penguji Berpotensi Lakukan Tes Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah memberikan akreditasi kepada 71 Laboratorium Klinik/Medik dan 1366 Laboratorium Penguji di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, terdapat 9 Laboratorium Klinik/Medik dan 25 Laboratorium Penguji terakreditasi KAN yang mempunyai potensi melakukan tes Covid-19.

Demikian diungkapkan Direktur Akreditasi Laboratorium Badan Standardisasi Nasional (BSN), Fajarina Budiantari, di Jakarta, Kamis, 9 April 2020.

Ia mengatakan, seluruh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang sudah terakreditasi KAN bisa menjamin proses penilaian kesesuaian sesuai persyaratan internasional.

Ke-71 Laboratorium Klinik/Medik yang mendapatkan akreditasi KAN tersebut telah menerapkan SNI ISO 15189:2012 Laboratorium medik – Persyaratan khusus untuk mutu dan kompetensi, yang merupakan adopsi identik dari ISO 15189:2012 Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence.