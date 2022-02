Heboh Pesawat Susi Pudjiastuti Digusur Paksa Satpol PP, Mantan Menteri KKP: Ternyata

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu aset maskapai penerbangan Indonesia yang dioperasikan oleh PT ASI Pudjiastuti Aviation atau dikenal dengan Susi Air digusur paksa dari hanggar Malinau, Kalimantan Utara.

Peristiwa penggusuran pesawat milik Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Susi Pudjiastuti itu dilaporkan terjadi pagi ini, Rabu 2 Februari 2022.

Melalui keterangan tertulis, Susi Pudjiastuti menunjukkan kekecewaannya pada pihak hanggar sekaligus penguasa setempat yang telah memerintah Satpol PP untuk mengusir maskapainya dari Malinau.

Padahal menurut dia, pesawat tersebut sudah setia melayani penerbangan selama 10 tahun terakhir di wilayah Kaltara.

"Sering kali ada kejutan dlm hari-hari kita .. Kejutan hari ini, sy dapat video dari anak saya ttg pesawat Susi Air dikeluarkan paksa oleh sekumpulan Satpol PP dari Hanggar Malinau setelah kita sewa selama 10 tahun ini untuk melayani penerbangan di wilayah Kaltara," katanya.

Merasa ganjil dengan aksi penggusuran paksa pesawat ini, Susi Pudjiastuti lantas menduga adanya campur tangan pejabat di dalamnya.

"Kuasa .. wewenang .. begitu hebatnya .. Apa yang kau lakukan 10 tahun terbang dan melayani wilayah Kaltara yang sulit dijangkau, ternyata..," ujarnya.

Tak pelak cuitan yang dibagikan mantan Menteri KKP melalui akun Twitter @susipudjiastuti itu langsung dibanjiri komentar dari netizen.