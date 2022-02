Kena Lagi! Data Milik BSSN Diduga Bocor di Deep Web, Berkas JDIH Disebar Secara Gratis

PIKIRAN RAKYAT - Data milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diduga kembali bocor karena diretas oleh hacker.

Data-data penting milik BSSN berisi berkas JDIH disebar oleh hacker melalui deep web secara gratis.

Kebobolan data yang dialami oleh BSSN ini diunggah oleh akun Twitter dengan nama akun @darktracer_int pada Senin, 31 Januari 2022.

Dalam unggahannya, @darktracer_int menyatakan kalau data dari BSSN sudah bocor dan disebar melalui deep web.

"[ALERT] JDIH BSSN's database was leaked to the deep web by a bad actor ([PERINGATAN] JDIH BSSN database sudah bocor ke deep web oleh orang jahat)," kata caption di akun Twitter tersebut.

Menurut akun tersebut, data yang disebar adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Di dalam foto yang diunggah terlihat adanya tulisan 'JDIH BSSN Source Code and Database [Indonesia] yang artinya 'JDIH BSSN Sumber Kode dan Database' dari Indonesia.

Pengunggah data-data yang bocor dari BSSN ini bernama akun p0L1cy.