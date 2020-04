BMKG dan UGM Ungkap Indikasi Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Penyebaran COVID-19

PIKIRAN RAKYAT - Kajian terkait pengaruh cuaca dan iklim dalam penyebaran virus corona baru (COVID-19) telah dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Melalui Twitter resmi Humas BMKG, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengungkap hasil penelitian yang diikuti oleh 11 doktor di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Matematika.

Tak hanya itu, penelitian ini juga melibatkan dukungan dari guru besar dan doktor di bidang Mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter resmi Hubungan Masyarakat (Humas) BMKG @InfoHumasBMKG pada Sabtu, 4 April 2020 kemarin, kajian yang dilakukan mengacu pada analisis statistik, pemodelan matematis dan studi literatur terkait pengaruh cuaca dan iklim dalam penyebaran COVID-19.

Sebelumnya, hasil kajian tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa kementerian terkait pada Kamis, 26 Maret 2020 lalu.

Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa, dalam penyebaran COVID-19 terdapat pengaruh dari cuaca dan iklim.

Kajian tersebut didukung oleh hasil analisis yang disampaikan oleh Araujo dan Naimi (2020), Chen et. al. (2020), Luo et. al. (2020), Poirier et. al (2020), Sajadi et.al (2020), Tyrrell et. al (2020), dan Wang et. al. (2020).