Seorang Staf Kedubes Amerika Serikat di Jakarta Meninggal Dunia, Positif Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Salah seorang anggota staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dinyatakan meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona.

Kabar mengenai meninggalnya satu anggota staf Kedubes Amerika Serikat di Jakarta itu dibenarkan melalui pernyataan resmi

“Dengan rasa duka yang mendalam, kami mengonfirmasi meninggalnya seorang anggota komunitas Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Yang bersangkutan dinyatakan positif Covid-19,” kata Kedubes AS melalui pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis 2 April 2020.

Sebagaimana diberitakan Antara yang dikutip Pikiran-Rakyat.com, untuk menjaga privasi anggota stafnya yang meninggal, Kedubes Amerika Serikat tidak membeberkan informasi lebih lanjut.

Pihak Departemen Luar Negeri AS, sementara itu, menyatakan tak ada tanggung jawab yang lebih besar selain keselamatan dan keamanan warga negara AS di luar negeri, termasuk karyawan yang bekerja di Kedubes dan konsulat, serta keluarganya, termasuk pula keselamatan dan keamanan anggota komunitas lokal, yang dipekerjakan oleh Kedubes dan Konsulat AS.

Kedubes Amerika Serikat di Jakarta juga akan terus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan lembaga pemangku kepentingan di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).

Tak hanya itu, Kedubes Amerika Serikat juga berkomitmen untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warga juga karyawan Misi AS beserta anggota keluarga mereka.