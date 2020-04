30.000 Napi Dibebaskan Antisipasi Penyebaran Corona, Kemenkumham Terapkan Kriteria Ketat

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja virtual bersama Komisi III DPR RI menyebut, langkah diambil sebagai salah satu upaya Menkumham mencegah penularan virus Corona atau Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.Menurut Yasonna, ini perlu mengingat Lapas di Indonesia banyak yang mengalami kelebihan kapasitas. Adapun payung hukum untuk melakukan langkah ini mengacu pada Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi dan Keputusan Menkumham No 19.PK.01.04 tahun 2020.

Adapun kriteria warga binaan yang bisa keluar melalui asimilasi di rumah adalah mereka yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Sementara bagi Anak ditentukan 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

“Ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Oleh karena itu kami akan mengusulkan revisi," ucap dia.Menurut dia, meski mengusulkan revisi PP No. 99 Tahun 2012 pihaknya akan tetap menerapkan kriteria ketat. Misalnya, narapidana kasus narkotika dengan masa pidana lima sampai 10 tahun yang telah menjalani masa 2/3 pidananya. Mereka nantinya akan diberikan asimilasi di rumah. Jumlah mereka mencapai 15.442 orang