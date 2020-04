Update Virus Corona Terbaru di Indonesia 1 April 2020 : Total Positif 1.677 Kasus

View this post on Instagram

PEMERINTAH kembali mengumumkan update terbaru jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. . Update per Rabu sore, 1 April 2020 diumumkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona di Indonesia, Achmad Yurianto. . Yuri menyampaikan perkembangan terkait COVID-19 bertempat di Jakarta dalam kesempatan jumpa pers di Media Center Gugus Tugas COVID-19.(PR) . Rahmi Nurfajriani/PR Vid. Editor: Jiwa Perdamaian/PR . Selengkapnya cek Instastory (www.pikiran-rakyat.com) . Kirimkan foto/video anda ke : WA/Telegram 08112355650 (Pikiran Rakyat) . #update #kasus #corona #virscorona #coronaoutbreak #pemerintah #positif #meninggal #dunia #indonesia #prmn #Pikiranrakyatmedianetwork #potensilokalgonasional #lebihtahujawabarat #pikiranrakyat

Editor: Rahmi Nurfajriani