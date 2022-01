Beberkan Sosok SBY Sebenarnya, Salim Said: Dia Ingin Menyenangkan Semua Orang

PIKIRAN RAKYAT - Intelektual politik militer, Salim Said, mengungkapkan perjalanan dari setiap presiden yang diketahuinya sepanjang sejarah Indonesia, termasuk di dalamnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salim Said berpendapat bahwa sesuatu yang paling menonjol dalam diri SBY adalah sosoknya sebagai orang baik.

Menurut Salim Said, SBY sangat ingin menyenangkan semua orang, sehingga ini yang menyebabkannya terlihat menonjol.

"He want to please everybody, dia ingin menyenangkan semua orang," katanya.

Namun, dia mengatakan ada salah satu pepatah Inggris yang mengatakan bahwa mereka yang ingin menyenangkan orang lain akan berakhir bukan siapa-siapa.

Di samping itu, masa ketika pemerintahan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini relatif aman dan tidak ada gejolak.

Ditambah dalam masa pemerintahannya, SBY disebutkan Salim Said cukup rendah hati mengikuti cara demokratis.

"Tapi rata-rata keadaan aman, tidak ada gejolak yang menonjol di zaman SBY. Dan cucu rendah hati untuk mengikuti cara-cara demokratis," tuturnya.