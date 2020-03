Deretan Foto Pemakaman Ibunda Presiden, Jokowi Turun Langsung Kebumikan Sudjiatmi Notomihardjo

View this post on Instagram

Presiden @jokowi bersama keluarga mempersiapkan sendiri upacara keluarga pemakaman Ibunda tercinta beliau almarhumah Ibu Sudjiatmi Notomihardjo. Tetap sabar dan tabah ya Pak. Insya Allah Ibunda husnul khotimah. Aamiin YRA ~ #Jubir #BungJubir @jubir_presidenri