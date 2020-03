Garuda Indonesia Angkut 40 Ton Bantuan Alat Kesehatan dari Tiongkok

View this post on Instagram

40 Ton! Luar biasa! Pesawat Boeing 777 Garuda baru tinggal landas kira-kira satu jam yll dari Beijing. Malam ini akan tiba di tanah air. Besok pagi diserahterimakan. Garuda siap membantu karena ini adalah kewajiban kami sebagai Flagcarrier anak bangsa. ????????❤️

Editor: Alanna Arumsari Rachmadi

Sumber: Antara