Update Virus Corona di Indonesia per Kamis Sore, 26 Maret 2020: Total Positif 893, 78 Meninggal

PEMERINTAH kembali mengumumkan update terbaru jumlah kasus positif virus corona di Indonesia. Update per Kamis sore, 26 Maret 2020 diumumkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona di Indonesia, Achmad Yurianto. . "Kita lihat ada penambahan kasus konfirmasi positif kurang lebih sebanyak 103 orang," ujar Yuri.(PR) . Farida Al-Qodariah/PR Vid. Editor: Jiwa Perdamaian/PR