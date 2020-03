Pramono Anung Bagikan Detik-detik Jenazah Ibunda Presiden Jokowi Diberangkatkan dari Rumah Duka

View this post on Instagram

Jenasah Almarhumah Ibu Sudjiatmi Notomihardjo, Ibunda Presiden @jokowi diberangkatkan dari Rumah Duka ke Masjid dekat rumah, dimana Almarhumah biasa menjalankan sholat shubuh dan Magrib, baru akan dimakamkan ke Pemakaman Keluarga #berduka #mendoakan #almarhumahsangatbaik