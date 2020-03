Umumkan Pelaksanaan Pemakaman Ibunda Jokowi, Juru Bicara Presiden Beri Pesan untuk Para Menteri

View this post on Instagram

Atas arahan Bapak Presiden @jokowi bahwa pemakaman almarhumah Ibunda akan dilaksanakan secara internal dan para anggota Kabinet Indonesia Maju berserta jajaran tetap bekerja di Jakarta dan fokus pada tugas masing-masing. Mohon doa ikhlas kepada almarhumah Ibu Sujiatmi Notomiharjo (77). Dua anggota kabinet Indonesia Maju yang berangkat ke Solo untuk mendampingi Presiden Joko Widodo adalah Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tulus ikhlas mendoakan husnul khotimah almarhumah Ibu Sujiatmi Notomiharjo, ibunda Presiden Joko Widodo, Presiden dan Ibu Negara Iriana menghaturkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya ~ Fadjroel Rachman (Juru Bicara Presiden Republik Indonesia).