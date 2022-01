Dibuat Stres Megawati saat Terbangkan Pesawat, Eks Pilot 'Diperingati' Maskapai Lain: Hati-hati itu Nomor Satu

PIKIRAN RAKYAT - Mantan Pilot Presiden, Agus Sudarya mengaku pernah dibuat stres oleh Megawati Soekarnoputri.

Pria yang menjadi pilot pada saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Indonesia tersebut pun menceritakan pengalamannya.

Dia mengaku pernah dibuat stres oleh Ketua Umum PDIP itu pada saat menerbangkan pesawat untuk acara dinas kenegaraan dari Bali ke Madiun.

Pada saat terbang di ketinggian 1.500 kaki, Megawati Soekarnoputri tiba-tiba saja ingin duduk di kursi co-pilot.

Agus Sudarya pun mempersilakan pimpinannya itu untuk duduk di kuris sebelah kanan dengan dibantu oleh navigator dan co-pilot.

Tidak hanya itu, Megawati Soekarnoputri bahkan turut menjalankan tugas sebagai co-pilot.

"Terbang, pada saat ketinggian 7.000 kaki passing, beliau contact balik kontrol. Pada saat contact tersebut, disiapkan oleh navigator, calling ke Bali control 'Bali control this is Alpha 1341'. Terus ibu baca lagi yang disiapkan tersebut 'Alpha 1341 passing 7.000 to 160, call 160'," tutur Agus Sudarya, Minggu, 23 Januari 2022.

Setelah Megawati Soekarnoputri melakukan panggilan, maskapai penerbangan yang ada di sekitar Bali pun langsung dibuat heboh.