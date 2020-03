Video Detik-detik Pendaratan Hercules Pembawa Bantuan dari Tiongkok di Natuna, Angkut 12 Ton Logistik Kesehatan

View this post on Instagram

????‍✈Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas prajurit TNI kru pesawat C-130 Hercules A-1333 angkut 12 ton logistik kesehatan dari Shanghai China ke tanah air. Hanya satu misi dan tekad, menjadikan Indonesia lebih baik. #TNIAU #swabhuwanapaksa #jauhdilangitdekatdihati #HUT74TNIAU #LawanCovid19