Standar FIFA, Anies Baswedan Tegaskan Jakarta International Stadium Gratis

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sejumlah pernyataan terkait dengan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang terletak di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Anies Baswedan mengatakan bahwa JIS, lapangan sepak bola yang memiliki standar rumput FIFA tersebut, tidak boleh berbayar.

Hal itu, dilakukan Anies Baswedan agar setiap klub di Jakarta dapat bermain dan memanfaatkan JIS dengan kesempatan yang sama.

"Tempat ini standarnya FIFA tapi tidak boleh berbayar. Biarkan setiap klub di Jakarta bisa bermain dengan kesempatan yang sama. First come, first serve. Siapa saja bisa pakai secara gratis," tutur Anies Baswedan.

Anies berpesan, untuk menjaga itu, ia pun meminta pihak terkait untuk memasang sebuah tulisan di tiap lapangan sepak bola, bahwa JIS tidak untuk dikomersialkan.

"Saya minta dipasang tulisan yang besar sekali di tiap lapangan sepak bola itu. Bahwa lapangan ini dirancang untuk standar FIFA, tapi tidak untuk dikomersialkan," katanya.

Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak boleh mencari pendapatn dari fasilitas kelas dunia tersebut.

Anies mengungkapkan, dengan kehadiran JIS, setiap anak juga dapat memiliki kesempatan sama untuk bermain sepak bola di tempat berfasilitas kelas dunia, meski secara sosial ekonomi sangat terbatas.