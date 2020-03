Banyak Kejanggalan dalam Sidang Kasus Novel Baswedan, Tim Advokasi Sebut Seperti Sandiwara

PIKIRAN RAKYAT - Tim Advokasi Novel Baswedan menilai banyak kejanggalan dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, pada Kamis 19 Maret 2020 kemarin. Tim Advokasi menilai bahwa sidang tersebut tidak lain hanyalah formalitas belaka dan tidak berorientasi mengungkap aktor intelektual.

Anggota Tim Advokasi Saor Siagian mengatakan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dua pelaku lapangan, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis dinilai sebagai tindak pidana penganiayaan biasa yang tidak ada kaitannya dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan teror sistematis pelemahan KPK yang selama ini terus diterima oleh para penyidik KPK.

“Tidak ada Pasal 21 UU Tipikor atau Pasal 340 atau pasal pembunuhan berencana sesuai fakta bahwa Novel diserang karena kerja-kerjanya menyidik kasus korupsi dan hampir saja kehilangan nyawanya akibat cairan air keras,” tuturnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis malam.

Kejanggalan lainnya, lanjut dia, dakwaan JPU sangat bertentangan dengan temuan Tim Pencari Fakta bentukan Polri untuk kasus Novel Baswedan yang menemukan bahwa motif penyiraman air keras terhadap Novel berkaitan dengan kasus-kasus korupsi besar yang ditanganinya. Dalam hal ini, dakwaan jPU mengamini motif sakit hati dua terdakwa karena menganggap Novel telah berkhianat dan melawan Kepolisian.

“Tidak mungkin sakit hati karena urusan pribadi, pasti karena Novel menyidik kasus korupsi termasuk di Kepolisian. Terlebih lagi selama ini, Novel tidak mengenal ataupun berhubungan pribadi dengan terdakwa maupun dalam menyidik tindak pidana korupsi,” katanya.

Selain itu, dalam dakwaan JPU tidak terdapat fakta atau informasi siapa yang menyuruh melakukan tindak pidana penyiraman air keras tersebut. Patut diduga, Jaksa sebagai pengendali penyidikan satu skenario dengan Kepolisian mengusut kasus hanya sampai pelaku lapangan.

Hal ini bertentangan dengan temuan dari Tim pencari Fakta bentukan Polri yang menyebutkan bahwa ada aktor intektual dibalik kasus Novel.