Truk ODOL Dilarang Melintas di Jalan Tol Tanjung Priok - Bandung, Kendaraan yang Melanggar Akan Ditilang atau Dikeluarkan dari Tol

Dari 26 gerbang tol tersebut, di 13 gerbang tol yaitu gerbang tol Tanjung Priok 1, Koja, Kebon Bawang, Semper, Cakung, Rorotan, Cibitung, Cikarang Barat, Karawang Barat, Karawang Timur, Cikampek, Padalarang, dan Cileunyi akan dilakukan pengawasan over dimension dan over load menggunakan alat ukur dan alat timbang kendaraan portable.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam acara seremonial penanganan truk ODOL, di Jakarta , Senin 9 Maret 2020, mengungkapkan, keputusan pelarangan itu telah diawali pada 24 Februari 2020 dicapai kesepakatan bersama antara Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Kepala Kepolisian RI, Organda, Aptrindo, dan Asosiasi-asosiasi Industri, yaitu Kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) mulai berlaku tanggal 1 Januari 2023.

PIKIRAN RAKYAT - Truk ODOL atau Over Dimension dan Over Loading mulai Senin 9 Maret 2020 dilarang melintas di jalan tol sepanjang ruas jalan tol Tanjung Priok hingga Bandung.