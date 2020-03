Penerimaan Negara Terancam Imbas Harga Minyak yang Anjlok

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak anjlok drastis setelah OPEC dan Rusia tidak berhasil mencapai kesepakatan pemotongan produksi. Bagi Indonesia, kondisi ini dapat mengancam penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi.

Melansir data Bloomberg, harga minyak Brent untuk kontrak Mei 2020 anjlok 20,52 % ke level 35,97 Dolar AS per barel pada Senin pagi 9 Maret 2020. Sedangkan harga minyak Wesr Texas Intermediate (WTI) untuk kintrak April 1020 anjlok 20,48 Dolar AS ke level 32,82 Dolar AS per barel.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Servives Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan penurunan harga minyak sudah nampak sejak pekan lalu. Pemicunya adalah permintaan minyak dunia yang turun karena wabah Corona.

Saudi Arabia kemudian mengusulkan untuk memangkas produksi minyak pada anggota-anggota OPEC. Nakun merrka gagal mencapai kesepakatan. Hal ini mengakibatkan anggota OPEC melepaskan cadangan minyak mereka sehingga pasokan minyak berlebih di pasar. Akibatnya harga minyaj anjlok drastis.

Menurut Faby, lamanya perang minyak ini tergantung dari keputusan anggota -anggota OPEC setelah melihat kondisi harga minyak anjlok saat ini. Namun, dia memprediksi hal ini bisa berlangsung dalam jangka waktu menengah.

"Berapa lamanya tergantung apakah kemudian dengan harga yang semakin tertekan di bawah 30 Dolar AS per barrel, anggota-anggota OPEC akan melakukan koreksi dengan memangkas produksi? Bisa juga permintaan minyak meningkat karena efek wabah Corona berlalu.

Kalau lihat situasi saat ini, bisa jadi harga minyak rendah akan bertahan sampai bulan April bahkan Juni nanti," ujar dia saat dihubungi "PR" , Senin 9 Maret 2020.